Группа нардепов кнопкодавила, когда принимали "ручных" губернаторов

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Четверг, 9 ноября 2017, 15:01

По меньшей мере пять депутатов от коалиционных фракций кнопкодавилы во время голосования за законопроект №7126 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы.

Об этом в четверг сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

"От "Народного фронта" на нарушении процедуры личного голосования поймали нардепов - Тараса Кременя, Ирину Ефремову и Игоря Бриченка. От Блока Петра Порошенко депутатов с "галерки" - Александра Урбанского и Бориса Козыря", - сообщает организация.

 
 
 

На табло поименного голосования системы "Рада" видно, что "за" проголосовали все пустые места возле перечисленных нардепов.

Как известно, в четверг Верховная Рада голосами БПП, НФ, "Воля народа", "Возрождение" и внефракционных депутатов поддержала в целом изменения в закон о Госслужбе.

В частности изменения предусматривают выведение из закона о госслужбе руководителей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей. Также председателям местных госадминистраций разрешается заниматься политической деятельностью.

Изменения также предусматривают, что назначаться они будут напрямую президентом, а не на конкурсной основе, как это предусматривает закон о госслужбе.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада законодательство Порошенко
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