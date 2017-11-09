В российском городе Ижевск обрушился подъезд многоэтажки

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Четверг, 9 ноября 2017, 15:25

В России в городе Ижевск обрушилась часть многоквартирного жилого дома на улице 10 лет Октября.

В социальных сетях предполагают, что причиной стал взрыв газа, отмечает "Коммерсантъ".

По информации очевидцев, разрушился один подъезд.

 
Коммерсантъ

В МЧС РФ сообщили, что есть пострадавшие, их число уточняется, передает "РИА Новости".

ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона сообщает, что пострадавшие могут находиться под завалами обрушившегося дома.

Очевидцы сообщают, что из-под завалов слышны крики людей.

На место выехал глава Удмуртии Александр Бречалов.

В пресс-службе правительства Удмуртии сообщили, что предварительная версия обрушения – взрыв бытового газа.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

Темы: Росcия чрезвычайное происшествие
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