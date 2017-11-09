В российском городе Ижевск обрушился подъезд многоэтажки

В России в городе Ижевск обрушилась часть многоквартирного жилого дома на улице 10 лет Октября.

В социальных сетях предполагают, что причиной стал взрыв газа, отмечает "Коммерсантъ".

По информации очевидцев, разрушился один подъезд.

В Ижевске взорвался жилой дом. Фото сделал брат 10мин назад. Ещё нет в новостях pic.twitter.com/snsHp2cYA8 — Mikhail Vershinin (@Mikki_Versh) November 9, 2017

Коммерсантъ

В МЧС РФ сообщили, что есть пострадавшие, их число уточняется, передает "РИА Новости".

ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона сообщает, что пострадавшие могут находиться под завалами обрушившегося дома.

Очевидцы сообщают, что из-под завалов слышны крики людей.

На место выехал глава Удмуртии Александр Бречалов.

В пресс-службе правительства Удмуртии сообщили, что предварительная версия обрушения – взрыв бытового газа.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело.