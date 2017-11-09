В Оппоблоке прокомментировали союз Шуфрича и Рабиновича

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Четверг, 9 ноября 2017, 15:54

Замглавы фракции "Оппозиционный блок" Сергей Лёвочкин не видит ничего страшного во вступлении нардепа Нестора Шуфрича в партию Вадима Рабиновича "За життя".

Об этом Лёвочкин заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, входящий во фракцию "Оппоблок" Шуфрич никогда не был членом одноименной партии.

"Шуфрич всегда был представителем "Украинского выбора". Он никогда не был членом "Оппозиционного блока", поэтому его вступление в (партию) "За життя" - это дело "За життя" и "Украинского выбора", а никак не "Оппозиционного блока", - сказал Лёвочкин.

Темы: Оппозиционный блок Левочкин Шуфрич Рабинович Верховная Рада
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