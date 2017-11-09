"Укрзализныця" обещает заменить 206 тысяч комплектов постельного белья

469 просмотров
Четверг, 9 ноября 2017, 15:53

ПАО "Укрзализныця" намерено заменить 206 тысяч 840 комплектов постельного белья до конца года.

Как известно, в марте 2017 года в "Укрзализныци" утвердили новый порядок относительно постельного белья и инвентаря в поездах.

9 августа 2017 года правительство выбрало вместо Войцеха Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

12 октября Кравцов заявил, что "Укрзализныця" введет услугу полноценного питания в ночных поездах.

Подробнее о достижениях и провалах Балчуна в "Укрзализныце" читайте в статье на ЭП.

Темы: Укрзализныця транспорт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Россиянам не дали отобрать у "Укрзализныци" полтора миллиарда гривен 6 ноября 2017, 14:20
"Укрзализныця" выгоду от повышения тарифов будет копить на модернизацию 3 ноября 2017, 10:33
НАБУ подозревает 4 сотрудников "Укрзализныци" в растрате 20 млн гривен 2 ноября 2017, 19:36
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Рыбалку отправили в отставку с должности главы финкомитета Рады
В НАТО недовольны тем, как Украина адаптирует стандарты Альянса
В ГФС обыски в ответ на арест 450 млн одесского контрабандиста - источник
В России хотят ввести ограничения для украинских журналистов
Все новости
рабочее место

54 красных стула и белый мяч для копирайтера

исследование

"За" и "против" сильных физических нагрузок в возрасте 70+

память

Сандармох. Расстрелянное Возрождение Украины