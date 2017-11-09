Элитное жилье и тендерные махинации: САП открыла два дела на нардепа Яценко

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла два уголовных производства в отношении бывшего "регионала", нардепа из группы "Видродження" Антона Яценко.

Об этом говорится в ответе САП на запрос программы "Наші гроші с Денисом Бигусом".

Как отмечается, оба дела открыты на основании информации из сюжета "ТестеСховище", снятого для программы.

В производствах расследуются предоставленные журналистами факты получения Яценко движимого и недвижимого имущества в размерах, значительно превышающих задекларированные им доходы.

Также нардеп подозревается в злоупотреблении служебным положением в сфере государственных закупок через контроль союза общественных организаций "Тендерная палата Украины".

Дела возбуждены по статьям 368-2 (незаконное обогащение) и 364 УК (злоупотребление служебным положением).

Как напомнили "Наші гроші", летом 2017 года их расследование "ТестеСховище" выяснило, что на тестя Яценко, причастного к ряду коррупционных схем национального масштаба, записан дворец на 1500 кв. м. Также тесть нардепа является владельцем ряда элитных квартир и коммерческой недвижимости.

Несмотря на это, родственник депутата живет в селе под Киевом, а всю недвижимость получил в подарок от самого Яценко.

Деятельность союза "Тендерная палата Украины" журналисты-расследователи считают одной из крупнейших общенациональных коррупционных схем.

В 2006-2008 годах желающие принять участие в тендере должны были представить заказчику ряд документов, однако сделать это напрямую не могли: между участником и заказчиком вклинивался частный посредник, которому участник вынужден был платить за различные услуги - консультации, оформление документации, выдержки, объявления и т. д.

"Только за первые полгода эта схема выудила из карманов участников тендеров 930 млн грн (на то время - 200 млн долларов). Поэтому за 2,5 года существования могла причинить ущерб в 1 млрд долларов. При этом и СОО "Тендерная палата Украины", и некоторые посредники были напрямую связаны с Антоном Яценко и его семьей", - говорится в расследовании.