В Раде зарегистрировали постановление об отмене "ручных" губернаторов
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене принять 9 ноября законопроект о внесении изменений в закон о госслужбе.
Проект постановления 7126-п зарегистрировала нардеп от "Батькивщина" Елена Шкрум, которая выступала категорически против изменений.
Без рассмотрения этого постановления спикер парламента не может подписать принятый законопроект.
Как известно, в четверг Верховная Рада голосами БПП, НФ, "Воля народа", "Возрождение" и внефракционных поддержала в целом изменения в закон о Госслужбе.
В частности изменения предусматривают выведение из закона о госслужбе руководителей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей. Также председателям местных госадминистраций разрешается заниматься политической деятельностью.
Изменения также предусматривают, что назначаться они будут напрямую президентом, а не на конкурсной основе, как это предусматривает закон о госслужбе.
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