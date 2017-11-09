В Раде зарегистрировали постановление об отмене "ручных" губернаторов

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Четверг, 9 ноября 2017, 17:30

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене принять 9 ноября законопроект о внесении изменений в закон о госслужбе.

Проект постановления 7126-п зарегистрировала нардеп от "Батькивщина" Елена Шкрум, которая выступала категорически против изменений.

Без рассмотрения этого постановления спикер парламента не может подписать принятый законопроект.

Как известно, в четверг Верховная Рада голосами БПП, НФ, "Воля народа", "Возрождение" и внефракционных поддержала в целом изменения в закон о Госслужбе.

В частности изменения предусматривают выведение из закона о госслужбе руководителей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей. Также председателям местных госадминистраций разрешается заниматься политической деятельностью.

Изменения также предусматривают, что назначаться они будут напрямую президентом, а не на конкурсной основе, как это предусматривает закон о госслужбе.

Темы: Верховная Рада местная власть Порошенко
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