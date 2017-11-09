Япония упрощает визовый режим для украинцев

Япония с 1 января упрощает визовые требования для украинцев.



Об этом говорится в сообщении посольства Японии в Украине.



Указывается, что уже определены меры по упрощению визовых требований для украинцев-владельцев обыкновенных загранпаспортов.



"Круг заявителей, имеющих право на многоразовые визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями и культурных и научных деятелей, будет расширен, а также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум", - говорится в сообщении.



Также вводятся многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризм.



В посольстве сообщили, что более подробная информация будет размещена позже.



Украинская правда