Япония упрощает визовый режим для украинцев
Япония с 1 января упрощает визовые требования для украинцев.
Об этом говорится в сообщении посольства Японии в Украине.
Указывается, что уже определены меры по упрощению визовых требований для украинцев-владельцев обыкновенных загранпаспортов.
"Круг заявителей, имеющих право на многоразовые визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями и культурных и научных деятелей, будет расширен, а также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум", - говорится в сообщении.
Также вводятся многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризм.
В посольстве сообщили, что более подробная информация будет размещена позже.
Украинская правда
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