"Мариуполь" отказывается переигрывать матч с "Динамо"

Футбольный клуб "Мариуполь" отказывается переигрывать скандальный матч 7 тура украинской Премьер-лиги с киевским "Динамо".



Об этом на своей странице в Facebook написал вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин.



"Почтовый ящик клуба и нашу клубную телефонную линию, после сегодняшнего разгона волны слухов и домыслов в Интернете, "обрывают" обращения болельщиков ФК "Мариуполь" с просьбами, нет - с требованиями, ни в коем случае не идти на поводу у наших уважаемых партнеров из Киева, и не проводить переигровку несостоявшихся в августе футбольных матчей", – пишет Санин.



"Ну что ж, друзья, не переживайте - мы дорожим нашей именем и нашей репутацией, поэтому никаких переигровок не будет", - написал Санин.



Вице-президент "Мариуполя" также разместил письмо от "Динамо", в котором предлагается переиграть матч 7 тура и свой ответ.



Ранее в СМИ появилась информация, что киевский клуб после вмешательства в это дело президента Украины Петра Порошенко решил поехать играть матч в Мариуполь.



Отмечалось, что Порошенко был недоволен позицией братьев Суркисов не ехать играть матч в Мариуполь из-за вопросов безопасности. Приводилась даже возможная дата переигровки - 14 ноября.



Как известно, "Динамо" отказалось ехать в Мариуполь на матч 7 тура УПЛ 27 августа, мотивируя это отсутствием гарантий безопасности от силовых структур.



Позже "Динамо" засчитали техническое поражение за неприезд в Мариуполь, после чего столичный клуб подал апелляцию в Апелляционный комитет ФФУ, соответствующее решение ожидается 10 ноября.