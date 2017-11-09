"Мариуполь" отказывается переигрывать матч с "Динамо"

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Четверг, 9 ноября 2017, 18:17

Футбольный клуб "Мариуполь" отказывается переигрывать скандальный матч 7 тура украинской Премьер-лиги с киевским "Динамо".

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин.

"Почтовый ящик клуба и нашу клубную телефонную линию, после сегодняшнего разгона волны слухов и домыслов в Интернете, "обрывают" обращения болельщиков ФК "Мариуполь" с просьбами, нет - с требованиями, ни в коем случае не идти на поводу у наших уважаемых партнеров из Киева, и не проводить переигровку несостоявшихся в августе футбольных матчей", – пишет Санин.

"Ну что ж, друзья, не переживайте - мы дорожим нашей именем и нашей репутацией, поэтому никаких переигровок не будет", - написал Санин.

Вице-президент "Мариуполя" также разместил письмо от "Динамо", в котором предлагается переиграть матч 7 тура и свой ответ.

Ранее в СМИ появилась информация, что киевский клуб после вмешательства в это дело президента Украины Петра Порошенко решил поехать играть матч в Мариуполь.

Отмечалось, что Порошенко был недоволен позицией братьев Суркисов не ехать играть матч в Мариуполь из-за вопросов безопасности. Приводилась даже возможная дата переигровки - 14 ноября.

Как известно, "Динамо" отказалось ехать в Мариуполь на матч 7 тура УПЛ 27 августа, мотивируя это отсутствием гарантий безопасности от силовых структур.

Позже "Динамо" засчитали техническое поражение за неприезд в Мариуполь, после чего столичный клуб подал апелляцию в Апелляционный комитет ФФУ, соответствующее решение ожидается 10 ноября.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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