Суд оставил под арестом подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко

602 просмотра
Четверг, 9 ноября 2017, 18:59

Апелляционный суд Киева оставил под арестом Александра Волкова, которого подозревают в организации и координации похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко во время Майдана.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Таким образом, суд оставил в силе решение о пребывании Волкова под стражей до 19 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защита просила изменить меру пресечения Волкову на не связанную с содержанием под стражей, прокуратура была против этого.

На заседание суда пришли депутаты Игорь Луценко, которого похитили вместе с Вербицким, Борислав Береза ​​и Оксана Корчинская.

Как известно, в январе 2014-го в период евромайдан Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

29 июля у Волкова провели обыск, по результатам которого прокуратурой было принято решение его задержать.

Его взяли под стражу на 60 суток.

Ранее в МВД заявляли, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму.

Темы: суд Майдан Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Замминистра обороны Павловского освободили из-под стражи 9 ноября 2017, 14:21
ДТП в Харькове: водителя Touareg взяли под стражу на 2 месяца 8 ноября 2017, 22:24
Двое победителей конкурса в Верховный суд отпустили Пукача 8 ноября 2017, 21:15
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
"Заминирована" еще одна станция
Рыбалку отправили в отставку с должности главы финкомитета Рады
НАБУ назвало незаконной спецконфискацию средств Онищенко из Ощадбанка
В НАТО недовольны тем, как Украина адаптирует стандарты Альянса
Все новости
инфографика

Кто одобрял "ручное" назначение губернаторов

афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве 10-12 ноября

видео УП

Как на Черниговщине живут Москали