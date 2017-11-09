На Горбатюка открыли уже второе дисциплинарное производство

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Четверг, 9 ноября 2017, 20:35

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) открыла еще одно производство в отношении начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

Решение комиссии от 2 ноября на своей странице в Facebook опубликовала адвокат Марина Паринова, которая и подала жалобу.



По ее словам "поводом для жалобы стало наличие конфликта интересов у Горбатюк в связи с его личными отношениями с адвокатом в одном из расследуемых дел".

В комментарии "Украинской правде" Горбатюк рассказал, что постановление о начале проверки к нему поступало, но в нем не указаны обстоятельства.

Он рассказал, что речь идет о якобы его конфликте интересов с адвокатом Виталием Титычем, представляющим его в деле о недопуске к конкурсу в Государственное бюро расследований.

"Кроме того, он участвовал в рассмотрении предыдущего выговора КДКП", - сказал он.

"Как по мне все это высосано из пальца", - прокомментировал Горбатюк, добавив, что ему не за что переживать.

Горбатюк рассказал, что это уже второе дисциплинарное производство. По первому, по его словам "не тянули" и вручили выговор.

"Такого нет в законодательстве, что два, три или четыре выговора и увольняют. Просто два это считается как системное нарушение и уже есть возможность ставить вопрос об увольнении. Но нет четких критериев", - сказал он.

Горбатюк также добавил, что его могут уволить только после соответствующего решения квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Как известно, управление Горбатюка ведет несколько резонансных дел, в частности относительно преступлений на Майдане в 2014 году и узурпации власти Виктором Януковичем и его окружением.

Темы: прокуратура Майдан Янукович
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