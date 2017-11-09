В Wikileaks заявляют, что ЦРУ маскировало вирусы под коды "Лаборатории Касперского"

2026 просмотров
Четверг, 9 ноября 2017, 21:48

ЦРУ использовало созданный код для маскировки вредоносных программ ведомства таким образом, чтобы источниками вирусов казались другие реальные организации и компании, в частности "Лаборатория Касперского".

Об этом сообщает портал Wikileaks, передает "Новая газета".

По данным сайта, инструмент носит название Hive. Он позволяет относить работу нескольких вредоносных программ в различные домены, которые арендуются ЦРУ на общедоступном сервере. В Wikileaks отмечают, что домены не выглядят подозрительно.

Сайт рассказывает, что информация, которую получили через вредоносные программы ведомства, дальше перенаправляется в базу данных ЦРУ. А трафик остается на "маскировочном" сервере.

Кроме того, портал Wikileaks запустил проект Vault 8, который содержит исходный код Hive и анализ его работы. Некоторые из программ уже фигурировали в пакете документов ЦРУ Vault 7.

Как известно, власти США подозревают "Лабораторию Касперского" в организации кибершпионажа во время предыдущих выборов президента.

Ранее издание Foreign policy сообщил о том, что летом 2016 года, когда WikiLeaks публиковал документы Демократической партии США, вероятно сломанные российскими хакерами, основатель сайта Джулиан Ассанж отказался от большого объема данных, связанных с российским правительством.

Директор ЦРУ Майк Помпео заявлял, что сайт Wikileaks - это враждебная США структура, имеющая связи с такими странами, как Россия.

Темы: США Росcия хакеры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Не лузеры, но и не победители: достижения Украины за год после победы Трампа 9 ноября 2017, 14:20
Тиллерсон: Решение о встрече Трампа с Путиным еще не принято 9 ноября 2017, 10:53
Путин и Трамп могут встретиться в пятницу 9 ноября 2017, 09:45
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
Запрет Вятровичу на въезд в Польшу пока не подтвержден - посол
"Заминирована" еще одна станция
Рыбалку отправили в отставку с должности главы финкомитета Рады
Все новости
видео

Лукас, милейший пушистый паук в мире

исследование

"За" и "против" сильных физических нагрузок в возрасте 70+

видео

Старинные картины тоже надо "умывать"