Российские аккаунты в Twitter игнорировали негативные новости о Трампе - AP
Российские агенты на Twitter искажали негативные новости о Дональде Трампе перед президентскими выборами в США 2016 года.
Об этом сообщает Associated Press в своем расследовании.
AP пишет, что российские аккаунты отвлекали внимание от любых негативных новостей о Трампе, пытаясь перенести критику на кампанию Хиллари Клинтон.
Сообщается, что учетные записи "America_1st_" и "BatonRougeVoice" игнорировали новости о грубом комментарии Трампа на обвинения в сексуальном домогательстве, распространяя информацию о взломе электронной почты Клинтон.
Агентство проверило более 36 тысяч твитов с 382 аккаунтов в период с 31 августа 2015 года по 10 ноября 2016 года. По результатам исследования AP подчеркивает, что российские агенты имели стратегию фильтрации негативных сообщений о Трампе.
Как известно, ранее Twitter заблокировал 201 аккаунт в связи с расследованием возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.
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