Госдеп США отверг заявления о готовящейся отставке Тиллерсона
Госдепартамент США отрицает сообщения СМИ о планируемой отставке государственного секретаря Рекса Тиллерсона.
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Гедере Науерт, пишет Радио Сворбода.
По ее словам, глава президентской администрации Джон Келли позвонил в департамент и заверил, что такие сообщения не соответствуют действительности.
30 ноября газета The New York Times написала, что Белый дом планирует сместить Тиллерсона с должности, а на его место назначить директора ЦРУ Майка Помпео. Позже подобные сообщения опубликовали агентства Associated Press и Reuters, а также ряд других новостных организаций.
В Белом доме после этого заявили, что объявлений по этому поводу нет, и Тиллерсон продолжает находиться в должности.
В начале октября телеканал NBC сообщал о том, что Тиллерсон планировал уйти в отставку из-за конфликта с Трампом. Телеканал со ссылкой на источники утверждал, что глава Госдепартамента нецензурно отозвался о президенте после встречи в Пентагоне в июле.
Тиллерсон позже отрицал эту информацию и подчеркнул, что по-прежнему "остается привержен президенту".
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