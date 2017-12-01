Аргентина не надеется спасти экипаж пропавшей субмарины

Аргентина потеряла надежду спасти 44 члена экипажа подводной лодки, которая исчезла 15 дней назад, но продолжит поиск судна с международной помощью.

Об этом заявил в представитель военно-морского флота страны, пишет Reuters.

У подводной лодки Сан-Хуан оставался запас воздуха на семь дней на тот момент, когда она передала последние данные о своей позиции 15 ноября. Экипажу было приказано вернуться на военно-морскую базу в Мар-дель-Плата после сообщения о том, что вода попала в судно через шноркель.

"Прошло больше чем в два раза дней, когда можно было бы спасти экипаж", - заявил пресс-секретарь военно-морского флота Энрике Балби на пресс-конференции. "Мы продолжим поиск ... люди не будут спасены".

При этом родственники членов экипажа критикуют правительство за это решение.

По словам Балби, задействовано 28 кораблей, девять самолетов и 4000 человек из 18 стран, которые обыскивают 557 000 морских миль, в том числе с применением радиолокационного мониторинга.