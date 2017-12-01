Ющенко: ЕС является главным кредитором российской агрессии

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Пятница, 1 декабря 2017, 05:35

Европейский Союз является крупнейшим кредитором российской агрессии на Донбассе и в Крыму.

Об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко в эфире телеканала "112 Украина".

"82% энергоресурсов, которые производит Россия, она продает в ЕС. А ЕС, если взять энергетический баланс, - только 30% заполняет за счет ресурсов России, остальное - из Африки, из Северного моря. 82% энергетического ресурса, нефти и газа, которые производятся в России, продается в Европе", - отметил он.

"Европа осознает, что она является крупнейшим кредитором российской агрессии на Донбассе, Крыму, в Нагорном Карабахе, Абхазии, Осетии, где все военные базы, где российское военное присутствие?" - спросил Ющенко.

Ранее Ющенко заявил, что конфликт на Донбассе часто используется властью для оправдания своей неэффективной политики или ее отсутствие. Между тем в стране высокий уровень коррупции, чем когда-либо.

Темы: Ющенко Росcия ЕС
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