В США заявили об эффективности санкций против РФ

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Пятница, 1 декабря 2017, 06:40

В администрации США отмечают наличие конкретного влияния американских санкций против Российской Федерации, в частности, в сфере нефтедобычи.

Об этом заявил директор Офиса по вопросам контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США Джон Смит в докладе на слушаниях в Конгрессе, передает Укринформ.

"Важным приоритетом деятельности OFAC является ответ на усилия России дестабилизировать ситуацию в Украине", - заявил руководитель ведомства во время слушаний Комитета по финансовым услугам Палаты представителей американского Конгресса.

Он напомнил, что этим летом США дополнительно ввели санкции против 38 физических и юридических лиц, причастных к продолжающемуся конфликту в Украине, включая представителей российского правительства. Последние действия OFAC были связаны с усилением ограничений для кредитования российских компаний и отдельных персоналий.

По словам Смита, санкции США против России осуществляют свое влияние.

"В октябре российская нефтяная компания "Роснефть" объявила о прекращении крупного нефтяного проекта на юге Черноморского бассейна, ссылаясь на санкции, ограничивающие ее способность получать современные технологии добычи и оборудование", - привел пример руководитель американского ведомства.

Он пояснил, что "Роснефть" подпадает под действие секторальных санкций США, ограничивающих возможности для получения финансирования, товаров, технологий и услуг для ряда проектов по производству нефти.

"Это создает дополнительное давление на российское правительство, чтобы он переосмыслил свои действия и оценил, стоит ли вмешательство в Украину финансовых убытков, вызванных нашими санкциями", - подчеркнул Смит.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты постоянно согласовывают свои действия с Европейским Союзом. В то же время, по его словам, существует понимание других союзников и партнеров, которые избегают иметь дело с российским бизнесом, что только больше усиливает влияние мер со стороны США.

При этом Смит отметил, что Минфин "настроен в полной мере" выполнить Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций и полностью поддерживает определенные в документе цели Конгресса США.

Темы: санкции Росcия США
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