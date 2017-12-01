Сутки в АТО: 25 обстрелов, один боец ​​ВСУ получил ранения

В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-террористические войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО, в том числе из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. Особенно активно противник нарушает тишину в темное время суток.

Эпицентром вооруженной нестабильности осталось Луганское направление.

Здесь противник вел огонь из минометов различных типов, гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Троицкого и Луганского.

С наступлением сумерек по несколько мин из вооружения, которое должно быть отведенным от линии соприкосновения, было выпущено российскими наемниками у Новоалександровки, Крымского и Новолуганского.

Из стрелкового оружия противник провоцировал украинских бойцов в районе Зайцевого и Сизого, а из вооружения БМП обстреливал оборонительные укрепления ВСУ вблизи Лозового и Луганского.

На Донецком направлении враг также активизировался в вечернее время.

В частности, на Приазовье, неподалеку Павлополя, оккупанты вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия.

Начиная с 18.00 захватчики интенсивно обстреливали из гранатометов и легкого пехотного вооружения опорные пункты сил АТО вблизи Авдеевки, Каменки, Песков и Марьинки, а защитников Богдановки беспокоили из стрелкового оружия.

В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия.