РосСМИ сообщают, что Путин хочет выборов "без скандалов"

1419 просмотров
Пятница, 1 декабря 2017, 08:51

Российские чиновники рассказывают, что Кремль поставил перед властью на местах задачу провести выборы 2018 года без скандалов и нарушений.

"Задачу поставил лично Владимир Путин", – заявил РБК один из федеральных чиновников.

Эта установка дана полпредствам, силовым структурам, губернаторам, руководителям региональных избирательных комиссий, рассказал федеральный чиновник и подтвердили другой федеральный чиновник и собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

"Ключевых задач три – выборы должны быть открытые, легитимные и без скандалов. Все незаконные технологии должны пресекаться, виновные в их использовании будут жестко наказаны", – рассказал один из федеральных чиновников.

Если будут признаки, что "кто-то пытается нагнать результат", то с такими станут "безжалостно расставаться", уверяет собеседник РБК.

После единого дня голосования 10 сентября 2017 года был возбужден ряд уголовных дел, касающихся нарушений на выборах, напоминает другой федеральный чиновник. Дела будут доведены до конца, утверждает он.

Темы: Росcия Путин виборы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
США заявили об опасности "Северного потока-2" для Украины 1 декабря 2017, 09:00
Трамп призывал республиканцев прекратить расследование по РФ 1 декабря 2017, 07:26
В США заявили об эффективности санкций против РФ 1 декабря 2017, 06:40
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Хроника 1 декабря. Вакарчук вне музыки, а Порошенко на бульдозере
НАБУ считает срыв спецоперации в ГМСУ сознательной диверсией
ГПУ опровергает возвращение "Межигорья" в государственную собственность
Филарет не просил РПЦ и Кирилла о помиловании - УПЦ КП
Все новости
исследование

Бесспорная статистика: брак таки спасает от деменции

такие планы

В Киеве реконструируют Верхний и Нижний Вал

киев

Как будет выглядеть и когда откроется главная елка страны