BBC удалил анонс к Чемпионату мира с Крымом в составе РФ

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Пятница, 1 декабря 2017, 10:11

Телерадиокомпания BBC удалила видео-анонс городов чемпионата мира-2018, в котором украинский Крым обозначен территорией России.

Сейчас страница, на которой размещалось видео, отсутствует на сайте BBC, сообщает ZN.ua.

Произошло это после твита посла Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Подозреваю, что это невинная ошибка, которую, я уверена, BBC исправит. Крым – это Украина", – написала Гоф.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в следующем году та стадионах 11 городов России с 14 июня по 15 июля. 1 декабря в Москве пройдет жеребьевка.

В марте ФИФА изъяла из продажи футболки с картой России без Крыма к ЧМ-2018.

Официально началом оккупации Крыма Россией считается 20 февраля 2014 года.

Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Темы: Крым СМИ спорт
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