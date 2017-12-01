Порошенко рассказал о "высоком коэффициенте полезности" ГПУ

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Пятница, 1 декабря 2017, 11:56

Президент Петр Порошенко заявил, что экономический эффект от деятельности Генпрокуратуры составляет около 150 миллионов гривен в день.

Об этом он сказал во время выступления ко Дню работников прокуратуры в Киеве.

По его словам, сейчас в бюджете есть средства на реализацию большого количества проектов, поступивших благодаря деятельности прокуратуры.

"Экономический эффект от деятельности ГПУ - это 53 миллиарда гривен. В день это около 150 миллионов гривен", - сказал Порошенко.

"Это эффективная работа с впечатляющим высоким коэффициентом полезного действия", - добавил президент.

Он отметил, что мало кто верил, что удастся вернуть в бюджет средства, украденные экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, поскольку было большое противостояние от бывших чиновников. Однако благодаря реформированию прокуратуры, это удалось сделать.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по ключевым делам Майдана и преступной группировки экс-президента Виктора Януковича завершено.

По его словам, в бюджет возвращено 53 миллиардов гривен и 80 тысяч гектаров земли, а также задержаны 9100 коррупционеров, 2800 из них - в судах и 815 - получили приговор.

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Яна Миланова, УП
Темы: Порошенко Генпрокуратура
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