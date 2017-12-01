Порошенко за закон, который спасет от "вакуума" до запуска ГБР

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Пятница, 1 декабря 2017, 12:22

Президент Петр Порошенко поддерживает законопроект, который продлит переходный период до момента окончательного формирования Государственного бюро расследований.

Об этом он сказал на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры в пятницу в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я, безусловно, поддерживаю законопроект, цель которого избежать правового вакуума и продолжение переходного периода до момента окончательного формирования Государственного бюро расследований", – заявил Порошенко.

Он отметил, что прокуратура поможет запуску нового следственного органа.

Порошенко надеется, что со временем на работу в бюро в пределах установленной законом квоты перейдут наилучшие следователи прокуратуры.

Президент также отметил, что Государственное бюро финансовой безопасности, которое существует лишь на уровне законопроекта, должно стать интеллектуальным центром, а его работа должна базироваться на выполнении современных методов уголовного анализа.

Порошенко пообещал, что концепцию законопроекта о Государственном бюро финансовой безопасности презентуют на встрече с представителями бизнес-ассоциации в пятницу.

Как известно, поскольку ГБР не создали вовремя, с 20 ноября, ГПУ лишилась функции расследования дел – и новые дела открывать некому.

До окончания "переходного периода" прокуратура должна была передать бюро дела, подследственные ему, однако ГБР пока не работает, а лишь получило руководство.

Работа органов прокуратуры парализована из-за непродления Верховной Радой возможности прокуратуры возбуждать уголовные производства.

ГПУ предложила, как вариант, до формирования Государственного бюро расследований передавать осуществление досудебного расследования другим органам досудебного расследования.

Темы: ГБР Порошенко законодательство
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