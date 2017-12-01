Порошенко за закон, который спасет от "вакуума" до запуска ГБР
Президент Петр Порошенко поддерживает законопроект, который продлит переходный период до момента окончательного формирования Государственного бюро расследований.
Об этом он сказал на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры в пятницу в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я, безусловно, поддерживаю законопроект, цель которого избежать правового вакуума и продолжение переходного периода до момента окончательного формирования Государственного бюро расследований", – заявил Порошенко.
Он отметил, что прокуратура поможет запуску нового следственного органа.
Порошенко надеется, что со временем на работу в бюро в пределах установленной законом квоты перейдут наилучшие следователи прокуратуры.
Президент также отметил, что Государственное бюро финансовой безопасности, которое существует лишь на уровне законопроекта, должно стать интеллектуальным центром, а его работа должна базироваться на выполнении современных методов уголовного анализа.
Порошенко пообещал, что концепцию законопроекта о Государственном бюро финансовой безопасности презентуют на встрече с представителями бизнес-ассоциации в пятницу.
Как известно, поскольку ГБР не создали вовремя, с 20 ноября, ГПУ лишилась функции расследования дел – и новые дела открывать некому.
До окончания "переходного периода" прокуратура должна была передать бюро дела, подследственные ему, однако ГБР пока не работает, а лишь получило руководство.
Работа органов прокуратуры парализована из-за непродления Верховной Радой возможности прокуратуры возбуждать уголовные производства.
ГПУ предложила, как вариант, до формирования Государственного бюро расследований передавать осуществление досудебного расследования другим органам досудебного расследования.
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