Порошенко: Скандал вокруг НАБУ напоминает латиноамериканский карнавал

Президент Петр Порошенко прокомментировал конфликт, возникший между НАБУ, ГПУ и СБУ из-за спецоперации по выявлению коррупции в Государственной миграционной службе.

Об этом он рассказал в пятницу во время выступления ко Дню работников прокуратуры в Киеве.

По словам президента, этот конфликт вышел за рамки разумной конкуренции.

"Шума, криков и перьев столько, что порой напоминает какой-то латиноамериканский карнавал. Казалось бы даже смешно, если бы не было так грустно", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что Украина не сможет стать правовым государством, пока "мужи в погонах" будут забывать о своих обязанностях и вести себя как безответственные политиканы.

"Нельзя, чтобы правоохранительные органы привлекались к политической деятельности", - отметил он.

По словам главы государства, общество требует борьбы с коррупцией, а не войны компроматов.

"Я, как президент, точно вместе с обществом. Здоровое соперничество, цивилизованная конкуренция, честное соревнование приветствуют и президент, и общество, а вот конфликты, ссоры, интриги и вражда абсолютно неприемлемы и идут на пользу исключительно совместному врагу - преступности и коррупции" , - подчеркнул он.

Президент отметил, что особые надежды в этом деле украинцы и власть возлагают на прокуратуру.

"За вами остается обеспечение надлежащего уровня координации деятельности и взаимодействия всех реформированных и вновь созданных правоохранительных органов", - обратился он к ведомству.

Порошенко сказал, что согласен с генпрокурором Юрием Луценко и тоже считает, что бороться с преступностью незаконными методами нельзя.

Как сообщалось, Сытник также рассказал, что они договорились с Луценко, что никого из детективов Национального антикоррупционного бюро задерживать не будут.

29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.



По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ завербовала подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Евгений Кизилов, УП