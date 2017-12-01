Горбатюк о возвращении "Межигорья": Слово за Агентством по поиску активов

Руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявляет, что точку в возвращении "Межигорья" государству должно поставить Агентство по поиску активов и управлению арестованным имуществом.

Об этом он сказал в эфире "112 Украина", отвечая на вопрос, все ли "Межигорье" вернули государству.

"Поясню. Есть решение суда о возвращении земель принадлежащих "Танталиту", которые были проданы бывшему президенту, государству и есть решение гражданских судов о признании незаконной продажи резиденции "Межигорье" в 2007 году", - сказал Горбатюк.

Он добавил, что формально это говорит о том, что резиденция "с чужой частной собственности возвращается в государство".

"Но надо учитывать то, что той резиденции, которая продавалась, тех помещений, которые продались, практически не осталось, возможно, кроме нескольких там технических. То, что сейчас там находится, это уже построенное под эгидой ООО "Танталит"", - сказал Горбатюк.

По его словам, следствие доказывает, и сообщило о подозрении бывшему президенту, что именно он завладел этим имуществом.

"Есть материалы производства о строительстве этого "Межигорья", проверяется по версии, что это было построено за взятки или за разворованное государственное имущество", - сказал Горбатюк.

Он добавил, что в этом производстве дома и движимое имущество арестованы, и конфисковать их можно только по решению суда.

"На сегодняшний день им (имуществом "Межигорья" – ред.) может управлять Агентство по поиску активов и содержанию арестованного имущества, которому мы написали письмо по этому поводу, чтобы они выполняли свои функции, предусмотренные законом. Единственное, что на сегодняшний день они сообщали нам, что они еще формируются, и у них нет достаточно полномочий. Но слово за ними", - подытожил Горбатюк.

Как известно, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что резиденцию "Межигорье" окончательно передали в государственную собственность.

В ГПУ это опровергли.