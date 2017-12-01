Саакашвили пожаловался в НАБУ на Миграционную службу

1233 просмотра
Пятница, 1 декабря 2017, 13:29

Защита Михэила Саакашвили подала в Национальное антикоррупционное бюро заявление о совершении уголовного преступления при лишении его гражданства.

"Подал в НАБУ как адвокат в интересах Саакашвили заявление о совершении уголовного преступления", – сообщил адвокат лидера партии "Рух новых сил" Руслан Чернолуцкий в Facebook.

"Саакашвили считает умышленными и преступными действия высших должностных лиц Государственной миграционной службы Украины и членов Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства, которые 25-26 июля сфабриковали представление и решение об утрате и лишении его гражданства Украины", – пояснил он.

"В НАБУ еще одним громким делом по миграционной службе прибавилось", – добавил Чернолуцкий.

 
 

Как известно, на днях возник скандал из-за спецоперации НАБУ в Миграционной службе. Бюро заявило, что хотело разоблачить коррупционную схему, но его детективов обвинили в провокации на взятку.

3 ноября Высший админсуд Украины открыл производство по делу о прекращении гражданства Саакашвили. Но судья Татьяна Шипулина, которая должна была рассматривать эту жалобу, ушла в новый Верховный Суд – поэтому дело Саакашвили передадут другому судье.

30 ноября Государственная миграционная служба Украины продлила срок законного пребывания в Украине экс-президента Грузии Михэила Саакашвили еще на 3 месяца.

Саакашвили также оспаривает в Окружном админсуде Киева отказ Миграционной службы в предоставлении ему статуса беженца или в признании лицом, требующем дополнительной защиты. 1 ноября ГМС во второй раз отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца.

Грузия добивается экстрадиции своего экс-президента из Украины, но Саакашвили планирует доказать Министерству юстиции, что это не правомерно.

Темы: Саакашвили НАБУ гражданство Миграционная служба
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Саакашвили продлили разрешение на пребывание в Украине 30 ноября 2017, 17:33
Скандал, которого не должно было быть 29 ноября 2017, 18:00
Саакашвили говорит, что Порошенко отдал приказ его арестовать 29 ноября 2017, 15:55
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Еврокомиссия подтвердила, что не выплатит Украине 600 млн евро
ГПУ обнародовала свою версию спецоперации НАБУ
Климкин: не слышал, чтобы Польша осуждала своих вандалов
Украина должна немедленно предложить альтернативу "Северному потоку-2"
Все новости
Кино

Docudays UA объединит документалистов и общественных активистов

афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве 1-3 декабря

Литература

Семь худших описаний эротических сцен