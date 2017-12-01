Президент подписал закон "Маски-шоу стоп"

2016 просмотров
Пятница, 1 декабря 2017, 13:31

Президент Петр Порошенко подписал законопроект №7275 о защите бизнеса от злоупотреблений власти.

Он это сделал в пятницу в ходе диалога бизнеса и власти, передает "Интерфакс-Украина".

"Я хотел бы сегодня в вашем присутствии в этот торжественный момент подписать этот исторический документ", - сказал Порошенко, взял ручку и поставил подпись под законом.

Среди прочего закон предусматривает, что судебное разбирательство и досудебное расследование автоматически фиксируются с помощью аудио- и видеозаписывающих средств. Кроме того, при проведении обысков обязательно должен присутствовать адвокат.

По этому закону, доказательства, полученные правоохранителями с нарушением этих норм, будут признаны недопустимыми в суде.

Кроме того, новый закон вводит наказание в виде ограничения свободы до 5 лет за разглашение данных досудебного следствия, которые унижают человека.

Как известно, законопроект 7275 "О внесении изменении в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" 16 ноября приняла Верховная Рада.

Правительство, которое готовило эту законодательную норму, называло его средством защиты бизнеса от "маски-шоу".

По словам председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина, этот закон позволит более эффективно защитить права предпринимателей от давления силовиков.

Читайте также: "Новый закон №7275: защитит ли он бизнес от произвола правоохранителей"

Темы: Порошенко законодательство бизнес
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко повысил в звании Матиоса 1 декабря 2017, 13:02
Порошенко обещает в ближайшее время провести референдум 1 декабря 2017, 12:32
Порошенко: Скандал вокруг НАБУ напоминает латиноамериканский карнавал 1 декабря 2017, 12:28
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Еврокомиссия подтвердила, что не выплатит Украине 600 млн евро
ГПУ обнародовала свою версию спецоперации НАБУ
Климкин: не слышал, чтобы Польша осуждала своих вандалов
Украина должна немедленно предложить альтернативу "Северному потоку-2"
Все новости
Кино

Docudays UA объединит документалистов и общественных активистов

афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве 1-3 декабря

Литература

Семь худших описаний эротических сцен