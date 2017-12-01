Климкин: не слышал, чтобы Польша осуждала своих вандалов

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Пятница, 1 декабря 2017, 13:39

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал Польшу за отсутствие осуждения актов вандализма, совершенных против украинских памятников на польские территории.

Об этом он сказал в своем первом видеоблоге в YouTube, посвященном отношениям Украины и Польши по историческим вопросам.

Министр упомянул о наиболее резонансном акте вандализма -разрушения памятника в Грушовичах у Перемышля в апреле этого года, отметив, что было уничтожено уважение не к УПА, а к украинцам.

"Я осудил все акты вандализма в отношении польских памятников в Украине. Что-то я не слышал или может не расслышал такого осуждения с польской стороны", - подчеркнул Климкин.

Однако он выразил надежду, что этот памятник будет восстановлен, а Украина и Польша станут на путь примирения.

"Наша история насчитывает более тысячи лет, это общая история. Поэтому мы должны смотреть на нее глазами историков, а политически должны идти дальше. Должны иметь канал государственного общения. Должны говорить", - добавил министр.

Он отметил, что в переговорах с Польшей Украина будет защищать уважение к украинцам.

"Иначе быть не может. Никто и никогда не оправдывал тех отдельных лиц или отдельные подразделения или их методы по отношению к гражданскому населению. Но мы не осуждали, не осуждаем и не будем осуждать тех, кто боролся и умирал с Украиной в сердце", - добавил Климкин.

"Не должны бояться признавать историческую правду, но должны быть ответственными по отношению к себе, нашим отношениям и людем", - резюмировал он.

Эвропейская правда

Темы: Польша история Климкин
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