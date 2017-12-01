ГПУ обнародовала свою версию спецоперации НАБУ

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Пятница, 1 декабря 2017, 14:11

Генеральная прокуратура утверждает, что заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова неоднократно отказывала детективу НАБУ под прикрытием в принятии незаконных решений.

Об этом говорится в заявлении ГПУ, обнародованном 1 декабря пресс-секретарем генерального прокурора Ларисой Сарган.

В ГПУ объясняют, что 26 сентября 2017 года Пимахова "по собственной инициативе обратилась в Службу безопасности с заявлением о совершении в отношении нее преступления - провокации подкупа".

На основании имеющихся материалов 27.09.2017 г. следователи ГПУ внесли в Единый реестр сведения о совершении преступления, СБУ безотлагательно начала комплекс негласных следственных (розыскных) действий.

В ходе оперативных действий были зафиксированы неоднократные факты отказа должностным лицом ГМСУ о принятии незаконных решений относительно изготовления документов.

ГПУ также обнародовала видео в подтверждение своей версии.



Дополняется...

Темы: НАБУ коррупция
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