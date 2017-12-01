Гройсман анонсировал отсрочку НДС на 24 месяца на импорт оборудования

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о возможности введения с 1 января 2018 года рассрочки НДС сроком на 24 месяца на импорт оборудования для модернизации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"Как сказал президент, мы введем с 1 января систему, которая позволит ввести нам рассрочку по ввозному НДС на модернизацию украинского оборудования, я думаю, что мы можем это сделать в рамках 24 месяцев", - сказал премьер.



По его словам, сейчас необходимо активно возрождать украинскую экономику и упрощать условия ведения бизнеса.



"У нас была "осень реформ", сейчас зима, но после зимы приходит весна, давайте в этом зале дадим себе слово, что "весна реформ" принесет новое законодательство в легкости ведения бизнеса, мы примем ряд важных законов, которые позволят нам начать процесс кредитования", - отметил Гройсман.

Напомним, раньше премьер говорил о 36 месяцах рассрочки.

Экономическая правда