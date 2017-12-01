НАБУ собирает улики против ГПУ и СБУ

Национальное антикоррупционное бюро передаст материалы по обыскам в конспиративных помещениях бюро в Генеральную инспекцию Генеральной прокуратуры.



Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции 1 декабря.



"Мы сами проводим служебное расследование произошедшего, и видим, какие нарушения были допущены при этих обысках. Очень много изъято и оргтехники, и флешек, и тому подобное", – сказал он.



"Чтобы не было очередных заявлений, что мы мстим, мы направим все материалы в Генеральную инспекцию Генеральной прокуратуры, чтобы всем этим действиям дали правовую оценку", – добавил Сытник.



"Мы выдержим это все, но правильно было бы дать оценку действиям людей, допустивших эти нарушения, и признать отдельным руководителям государства, что идет не межведомственная война, а идет принятие всех возможных мер, чтобы остановить антикоррупционную реформу в Украине", – заявил директор НАБУ.



Он убежден, что ГПУ и СБУ пытались сорвать все операции НАБУ.



"Какая бы ни была секретная операция, данные о том, по каким каналам связи снимается информация, в отношении кого – эта информация есть у Службы безопасности Украины. Эта информация была использована для того, чтобы завербовать фигуранта и, используя мифическое заявление о провоцировании взятки, сорвать эту операцию", – сказал Сытник.



Он заверил: "Эти диверсии и атаки не остановят ту работу, которую мы делали. Для нас это был болезненный удар. Сейчас нужно проводить перегруппировку этого подразделения. Но это просто недопустимо – использовать оперативные ресурсы, чтобы разрушать работу другого органа".



"Мы так же, как и они, имеем информацию о конспиративных помещениях, но пока я директор НАБУ, мы не можем себе позволить таких действий – как бы мы ни относились друг к другу", – отметил Сытник.



"Меня немного удивляет позиция Генеральной прокуратуры, когда операция по янтарному делу называется идеальной – и такая же операция с использованием тех же ресурсов, тех же способов, методов (критикуется – ред.)", – сказал также он



"Кстати, и одна, и другая операция проводилась совместно с Федеральным бюро расследований США. И мне было неприятно слышать месседжи американских коллег по поводу произошедшего за последние два дня", – возмутился Сытник.



У него вызывает удивление и "позиция отдельных руководителей государства":



"Применяется терминология "перья летят", "межведомственная война"... Никакой межведомственной войны нет. Есть амбиции конкретных руководителей отдельных правоохранительных органов и государства – сделать все, чтобы остановить то, что произошло сейчас".



"Создан независимый антикоррупционный орган, который получает большую порцию критики, но который показал то, чего никогда не было в Украине. Есть много уголовных производств, которые являются ответом на высказывания критиканов и так называемых экспертов, которые постоянно выступают на каналах подконтрольных отдельным фигурантам по нашим производствам", – добавил Сытник.

"Мы приблизились к созданию Антикоррупционного суда – и мне кажется, что все эти диверсии и атаки – от ощущения того, что наказание настолько близко, что если сейчас что-то не делать и не останавливать антикоррупционную реформу, то это станет реальностью в ближайшее время", – сказал он.



Сытник вновь подчеркнул, "Мы не остановимся. У нас работают молодые и амбициозные люди, и мы слишком много сделали, чтобы сейчас это не довести до конца".

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