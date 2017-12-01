Прокуратура: На Запорожье АТОшникам выдавали земли на кладбище

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Пятница, 1 декабря 2017, 15:47

Прокуратура Запорожской области расследует выделения участникам АТО земельных участков в пределах кладбища и санитарно-защитной зоны.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Токмакский местной прокуратурой установлен факт выделения Главным управлением Держгеокадастра в Запорожской области участникам АТО земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные земельные участки расположены на территории Дружелюбовский сельского совета Вольнянского района Запорожской области.

Прокуратура начала уголовное производство по ст. 367 УК Украины ("служебная халатность"), идет досудебное расследование.

Украинская правда
Темы: Запорожье АТО прокуратура земля
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