Прокуратура: На Запорожье АТОшникам выдавали земли на кладбище

Прокуратура Запорожской области расследует выделения участникам АТО земельных участков в пределах кладбища и санитарно-защитной зоны.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Токмакский местной прокуратурой установлен факт выделения Главным управлением Держгеокадастра в Запорожской области участникам АТО земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные земельные участки расположены на территории Дружелюбовский сельского совета Вольнянского района Запорожской области.

Прокуратура начала уголовное производство по ст. 367 УК Украины ("служебная халатность"), идет досудебное расследование.