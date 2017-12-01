НАПК хочет через суд забрать подарок у чиновника Нацполиции

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Пятница, 1 декабря 2017, 16:31

Нацагентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол о чиновника Нацполиции Украины Дмитрия Бута о получении им подарка, стоимостью 160 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В Нацагентстве отметили, что протокол об административном нарушении был составлен и направлен в суд против Бута, который является заместителем начальника управления расследования коррупционных преступлений - начальником 1-го отдела Главного следственного управления Нацполиции.

Ранее сообщалось, что чиновник, на которого распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", получил в декабре 2015 года подарок в неденежной форме, стоимостью 160 тысяч гривен от своего близкого человека, чем нарушил требования, установленные абзацем первым части второй статьи 23 указанного Закона .

НАПК дважды вызывало Бута для объяснений, относительно получения ценных подарков, однако он эти вызовы проигнорировал.

В ведомстве пояснили, что ответственность за такой поступок предусмотрена частью первой статьи 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (штраф от 20 до 80 тысяч гривен с конфискацией подарка - ред.).

Как известно, 28 апреля 2016 Окружной административный суд Киева  восстановил Дмитрия Бута в должности заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции.

Ранее Бут был уволен якобы за непрохождение аттестации, но он обжаловал это решение в суде.

Ранее сообщалось, что журналисты обнаружили у заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Дмитрия Бута элитную недвижимость в Киеве.

В августе 2017 НАПК выявило, что Бут не внес в декларацию собаку стоимостью более 120 тысяч гривен, а также 2 квартиры и 2 гаража, принадлежащих члену его семьи.

Украинская правда
Темы: НАПК полиция суд
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