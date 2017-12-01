Саакашвили: Моего дядю уже 3 часа держат в аэропорту "Борисполь"

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Пятница, 1 декабря 2017, 16:34

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили говорит, что его дядю по линии матери не пускают в Украину.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Моего дядю, брата мамы, уже 3 часа держат в аэропорту Борисполь и не пускают", - написал политик.

По его словам, дядя живет в США, является бывшим дипломатом высокого ранга, много лет возглавлял подразделение ООН в Нью-Йорке, сейчас в отставке и прилетел навестить внука.

В Государственной пограничной службе "Украинской правде" сказали, что впервые о таком слышат, и пообещали прокомментировать ситуацию позже.

 

Украинская правда
Темы: Саакашвили
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