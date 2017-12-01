Человека Суркиса со скандалом переизбрали в федерацию футбола Киева

Отчетно-выборная конференция федерации футбола Киева (ФФК) завершилась громким скандалом.

Кандидаты на пост президента ФФК Владислав Ващук и Сергей Харченко, а также генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий покинули заседание в знак протеста против неправовых действий нынешнего главы ФФК и вице-президента ФФУ Игоря Кочетова.

Перед началом заседания выступил генеральный секретарь ФФУ Записоцкий, который призвал перенести выборы президента КФК, поскольку было много нарушений ДЛО самих выборов, а кандидаты в президенты Ващук и Харченко получили мало времени для подготовки, что противоречит статуту ФФУ. Кроме того было заявлено, что до сих пор не была заслушана финансовая отчетность ФФК под руководством Кочетова.

Впрочем, большинство членов конференции проголосовали за то, чтобы выборы провести именно 1 декабря. После этого конференцию оставили два из трех кандидатов в президенты.

Но выборы таки состоялись. За Игоря Кочетова проголосовали 74 человека, за Ващука - три и Харченко поддержал 1.

Отметим, что Кочетов является человеком Григория Суркиса в ФФУ и уже не один год возглавляет стратегически важную федерацию футбола города Киева.

Источники УП отмечают, что в нынешней ситуации такой демарш в ФФК означает, что Кочетов пошел на прямой конфликт с ФФУ, заручившсь поддержкой Григория Суркиса.

Николай Аврамчук, для УП