В Одессе полицейские похитили 120 тысяч долларов

В Одессе оперативники Департамента внутренней безопасности задержали трех милиционеров, которые похитили 120 тысяч долларов из автомобиля инкассаторов.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

"Оперативники ДВБ установили, что трое 29-летние правоохранители - два старшие следователи и заместитель начальника отдела следственного управления одесской полиции, узнали о группе лиц одной из фирм, которая занимается перевозкой денежных средств в особо крупных размерах на территории Одессы. Поэтому злоумышленники спланировали нападение на инкассаторов и завладение деньгами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что напарники начали преступный план по "липовому" заявлению вымышленного лица о совершенном мошенничестве. Вроде как у "заявителя" выманили деньги лица, передвигавшиеся на автомобиле инкассаторов.

По этим сфальсифицированными сведениям следователи полиции начали уголовное производство, к которому присоединили составленный ими же протокол допроса "потерпевшего". В "документе" отмечалось, что инкассаторы занимаются еще и продажей огнестрельного оружия.

"Сфабрикованные материалы один из следователей согласовал с процессуальным руководителем прокуратуры Одесской области и получил постановление на проведение обыска автомобиля "злоумышленников". Позже заговорщики с привлечением бойцов полка особого назначения полиции Одессы остановили указанное авто на одной из улиц, положили на землю водителя и пассажиров и провели обыск", - отмечают в ДВБ.

Пока спецназовцы охраняли "опасных вооруженных преступников", за их спинами следователи положили на заднее сиденье автомобиля сумку с оружием.

Во время мероприятий под протокол "обнаружили и изъяли" магазин, снаряженный патронами к автомату Калашникова с 57 патронами, а также пистолет "Зораки" с 8 патронами. Кроме того, заговорщики похитили из автомобиля инкассаторов две сумки с 120 тысячами долларов и положили их в свою машину.

Однако позже оперативники Одесского управления внутренней безопасности НПУ совместно с работниками СБУ и прокуратуры области задержали уличенных капитанов полиции и обыскали места их проживания и служебные кабинеты.

Прокуратура Одесской области объявила следователям полиции подозрение по ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса. Санкция самой тяжелой из этих трех статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.