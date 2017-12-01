СБУ расследует использование карт с ОРДЛО на форуме во Львове

СБУ зарегистрировала уголовное производство по факту использования карты с ОРДЛО на Львовском форуме безопасности.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

"Следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по факту презентации на Львовском форуме безопасности карты Украины с обозначением на ней временно оккупированных территорий государства как "народные республики Донецка и Луганска", - говорится в сообщении.

Производство открыто по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса относительно возможного распространения материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Сотрудники СБУ начали следственные действия, во время которых будет дана правовая оценка события в соответствии с действующим законодательством.

Как известно, председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка пообещал подать заявление в СБУ о поддержке "народных республик" со стороны организаторов и участников Львовского форума по безопасности.