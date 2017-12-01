СБУ расследует использование карт с ОРДЛО на форуме во Львове

1750 просмотров
Пятница, 1 декабря 2017, 19:41

СБУ зарегистрировала уголовное производство по факту использования карты с ОРДЛО на Львовском форуме безопасности.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

"Следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по факту презентации на Львовском форуме безопасности карты Украины с обозначением на ней временно оккупированных территорий государства как "народные республики Донецка и Луганска", - говорится в сообщении.

Производство открыто по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса относительно возможного распространения материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Сотрудники СБУ начали следственные действия, во время которых будет дана правовая оценка события в соответствии с действующим законодательством.

Как известно, председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка пообещал подать заявление в СБУ о поддержке "народных республик" со стороны организаторов и участников Львовского форума по безопасности.

Темы: СБУ Львов ОРДЛО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ и ГПУ сорвали 4 разработки Антикоррупционного агентства - собеседник 1 декабря 2017, 16:49
НАБУ собирает улики против ГПУ и СБУ 1 декабря 2017, 14:56
Сытник: СБУ сорвала все операции НАБУ под прикрытием 1 декабря 2017, 14:39
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В оккупированном Крыму Балуха отпустили под домашний арест
Родственника Саакашвили не пустили в Украину: пограничники объяснили почему
Испания взялась за рассмотрение экстрадиции Онищенко – САП
СБУ и ГПУ сорвали 4 разработки Антикоррупционного агентства - собеседник
Все новости
история

У Wired вийшла стаття про українські радянські мозаїки

афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве 1-3 декабря

Литература

Семь худших описаний эротических сцен