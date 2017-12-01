Трамп прокомментировал слухи об увольнении Тиллерсона

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Пятница, 1 декабря 2017, 23:10

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация об увольнении государственного секретаря США Рекса Тиллерсона является неправдивой.

Об этом президент США написал в Twitter.

"Средства массовой информации спекулировали, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро уволится - фейковые новости! Он не увольняется, и пока мы не соглашаемся по некоторым темам, мы хорошо работаем вместе, и Америку снова уважают!", - отметил глава Белого дома .

Как известно, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал смехотворными слухи о том, что Белый дом готовит план по его отставке.

Темы: США Трамп
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