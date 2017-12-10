В Минске прошли переговоры "Нормандской четверки"

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Воскресенье, 10 декабря 2017, 00:28

Встреча советников президентов Германии, Франции, Украины и России продолжалась в Минске около четырех часов.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает Укринформ.

Переговоры проходили в закрытом для прессы режиме.

Ранее в МИД Беларуси заявляли, что советники лидеров стран "нормандского формата" обсудят вопрос обмена пленными между Киевом и ОРДЛО.

Как известно, украинская сторона заявила о готовности обмена пленніми "306 на 74".

Как сообщалось ранее, во время переговоров "Нормандской четверки" 24 ноября была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей.

Темы: Минские соглашения Донбасс
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