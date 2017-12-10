В Минске прошли переговоры "Нормандской четверки"
Встреча советников президентов Германии, Франции, Украины и России продолжалась в Минске около четырех часов.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает Укринформ.
Переговоры проходили в закрытом для прессы режиме.
Ранее в МИД Беларуси заявляли, что советники лидеров стран "нормандского формата" обсудят вопрос обмена пленными между Киевом и ОРДЛО.
Как известно, украинская сторона заявила о готовности обмена пленніми "306 на 74".
Как сообщалось ранее, во время переговоров "Нормандской четверки" 24 ноября была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей.
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