Путь борьбы с коррупцией Украина еще не прошла - посол США
Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что у украинской власти есть достижения в борьбе с коррупцией, но этот путь еще не пройден.
Об этом сообщает Посольство США в Украине в Twitter.
Посол США: і хоча українська влада стала більш відкритою для громадян і здійснила багато досягень у боротьбі з корупцією починаючи з 2014 року, все ж ми всі визнаємо, цей шлях ще не пройдений і багато ще треба зробити.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 9, 2017
Фото: Антикорупційна квест-гра для молоді🕵🏼♂️👮🏻♀️ pic.twitter.com/5WzyvOj4th
"Хотя украинская власть стала более открытой для граждан и сделала много достижений в борьбе с коррупцией начиная с 2014 года, все же мы все признаем, что этот путь еще не пройден и много еще надо сделать", - подчеркнула Йованович.
Как известно, ранее в Госдепа США возникли сомнения в приверженности Украины борьбе с коррупцией.
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