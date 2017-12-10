В РФ заявили, что могут вывести войска из Сирии "в ближайшее время"

368 просмотров
Воскресенье, 10 декабря 2017, 01:29

Заместитель глав комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швиткин не исключил, что в ближайшее время начнется основная фаза вывода российских войск из Сирии.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Я не исключаю, что в ближайшее время начнется основная фаза вывода подразделений", - подчеркнул Швиткин, отвечая на вопрос о том, когда начнется вывод войск из Сирии.

Как известно, ранее Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала японский проект по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

Перед этим РФ заблокировала резолюцию США.

С начала войны в Сирии в 2011 году Россия уже 11 раз ветировала резолюцию в отношении этой страны в Совете Безопасности ООН.

Темы: Сирия Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Авиаудар армии Асада в Сирии: 25 погибших 4 декабря 2017, 04:23
Макмастер призывает к жесткому разговору с РФ 4 декабря 2017, 01:40
Правительство Асада не подтвердило участия в переговорах с сирийской оппозицией 28 ноября 2017, 04:16
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Минске прошли переговоры "Нормандской четверки"
Сарган: Подпись Саакашвили под заявлением - фейк. Адвокат опроверг
АТО: Боевики вели огонь из 120-мм минометов
Участие в задержании Саакашвили принимали Аброськин и Кулик - источники
Все новости
в топе

Что смотрели на YouTube в 2017 году в Украине и мире

интервью

Драматург Наталья Ворожбит: О войне в Украине никто ничего не знает

киев

На Льва Толстого открылся еще один бар Like a local's