Amnesty International призвала усилить защиту активистов-правозащитников

Международная правозащитная организация Amnesty International по случаю Дня прав человека призвала усилить защиту активистов-правозащитников.

Об этом говорится в заявлении организации в связи с международным Днем прав человека, который отмечается 10 декабря, передает DW.

"Историческое достижение - соблюдение прав человека - находится под постоянной угрозой", - предостерегает Amnesty International.

Особое беспокойство у правозащитников вызывают случаи превышения власти, которые часто приводят к смертельным исходам.

По данным организации, в 2016 году в мире были убиты более 280 человек за то, что они боролись за свои права и права других людей.

Как известно, ранее Amnesty International обвинила президента Сирии Башара Асада в преступлениях против человечества.