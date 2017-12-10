Мать Саакашвили: задержание сына абсолютно незаконное
Мать экс-президента Грузии и лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили Гиули Аласания считает, что ее сына задержали незаконно.
Об этом сообщает грузинское издание InterPressNews, передает УНИАН.
"Его содержание под стражей абсолютно незаконное", - заявила Аласания.
По ее словам, после первой попытки задержания Саакашвили сильно простудился, у него может быть воспаление легких.
Также мать политика подчеркнула, что готова приехать в Украину только тогда, когда это будет необходимо.
"По своей инициативе я не поеду, чтобы не помешать. Как нужно, так и буду действовать", - отметила она.
Как известно, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили задержали вечером 8 декабря в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.
Участие в задержании лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили принимали первый замглавы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин и замначальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик.
Саакашвили находится в изоляторе временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.
Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.
В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.
В связи с арестом Саакашвили объявил бессрочную голодовку.
Как сообщил адвокат политика, суд по избранию меры пресечения Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря. В этот день истекают 72 часа, когда в соответсвии с нормами КПК ему могут избрать меру пресечения.
Кроме того, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала президента Петра Порошенко немедленно освободить Михеила Саакашвили.
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