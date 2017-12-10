МИД Ливана призывает арабские страны ввести санкции против США за решение по Иерусалиму

Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль призвал арабские страны ввести экономические санкции против США из-за решения Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля и перевезти туда свое посольство.

Об этом сообщает Reuters.

"Превентивные меры должны быть приняты против этого решения: начиная с дипломатических мероприятий, затем - путем политических, экономических и финансових санкций", - заявил Басиль на экстренном заседании Лиги арабских государств в Каире.

Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Все 14 государств-членов Совета Безопасности ООН дистанцировались от одностороннего решения Трампа и подвергли его критике.

После решения США в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях начались акции протеста, в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погиб один человек, еще не менее 760 были ранены. Более 260 из них получили ранения от резиновых пуль.