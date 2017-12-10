Погода на воскресенье: дожди с мокрым снегом

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Воскресенье, 10 декабря 2017, 05:46

В воскресенье, 10 декабря, дожди с мокрым снегом накроют всю территорию страны.

Об этом сообщает в Facebook Украинский гидрометцентр.

10 декабря в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатья сохранится значительная лавинная опасность, в среднегорье Закарпатской области такая опасность объявляется. Существует угроза оползней снега на дороги.

В воскресенье в западных, а днем также и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Погода на 10 декабря
Погода на 10 декабря

Темы: погода
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