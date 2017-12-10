Лига арабских государств призвала США отменить решение по Иерусалиму

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Воскресенье, 10 декабря 2017, 05:59

Министры иностранных дел арабских стран на экстренном заседании Лиги арабских государств в Каире призвали США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление дипломатов.

"Этот шаг Вашингтона приведет к росту насилия во всем ближневосточном регионе. Такое решение Трампа - опасное нарушение международного права", - говорится в совместном заявлении ЛАГ.

Как известно, ранее министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль призвал арабские страны ввести экономические санкции против США из-за решения Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля и перевезти туда свое посольство.

6 декабря президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Все 14 государств-членов Совета Безопасности ООН дистанцировались от одностороннего решения Трампа и подвергли его критике.

После решения США в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях начались акции протеста, в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погиб один человек, еще не менее 760 были ранены. Более 260 из них получили ранения от резиновых пуль.

Темы: США Израиль
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