Боевики сказали, когда откроют КПВВ "Станица Луганская"

594 просмотра
Воскресенье, 10 декабря 2017, 14:54

Работа КПВВ "Станица Луганская" после ремонта со стороны неподконтрольной территории возобновится 11 декабря.

Об этом заявила представитель ОРЛО Ольга Кобцева,  пишет онлайн-ресурс боевиков "ЛИЦ".

По ее словам, ОРЛО выполнила ремонт деревянного настила моста со своей стороны.

Ранее наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли, что деревянный мост в Станице Луганской в ​​плохом состоянии и опасен для пешеходов.

Как известно, 9 декабря КПВВ "Станица Луганская" временно прекратил пропуск граждан для проведения ремонта мостового перехода, расположенного в направлении неподконтрольной территории.

Планируется, что контрольный пункт возобновит свою работу 11 декабря.

Ранее в Луганской облВГА сообщали, что 9 и 10 декабря "Золотое" будет работать в тестовом режиме, однако позже заявили, что КПВВ работает только с украинской стороны - боевики не открыли контрольный пункт для пропуска граждан на период прекращения работы КПВВ "Станица Луганская".

Темы: "ЛНР" Донбасс ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Свергнувший Плотницкого Корнет фигурирует в расследовании СК РФ 4 декабря 2017, 17:04
Новый главарь ОРЛО похвастал тесным сотрудничеством с Сурковым 3 декабря 2017, 15:06
На оккупированной Луганщине горняки попали под завал на шахте 3 декабря 2017, 14:46
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Участники марша под изолятором СБУ заблокировали Roshen
Марш за импичмент пришел к Саакашвили под изолятор СБУ
В Москве попытались сорвать показ фильма о войне в Украине
В Киеве начался марш за импичмент
Все новости
память

Каким будет мемориал Небесной Сотни во Львове

Made in Ukraine

Креативный пространство на ВДНХ для украинского бренда одежды

исследование

В крови остаются следы суицидальных проявлений даже через 13 лет