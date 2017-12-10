Боевики сказали, когда откроют КПВВ "Станица Луганская"
Работа КПВВ "Станица Луганская" после ремонта со стороны неподконтрольной территории возобновится 11 декабря.
Об этом заявила представитель ОРЛО Ольга Кобцева, пишет онлайн-ресурс боевиков "ЛИЦ".
По ее словам, ОРЛО выполнила ремонт деревянного настила моста со своей стороны.
Ранее наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли, что деревянный мост в Станице Луганской в плохом состоянии и опасен для пешеходов.
Как известно, 9 декабря КПВВ "Станица Луганская" временно прекратил пропуск граждан для проведения ремонта мостового перехода, расположенного в направлении неподконтрольной территории.
Планируется, что контрольный пункт возобновит свою работу 11 декабря.
Ранее в Луганской облВГА сообщали, что 9 и 10 декабря "Золотое" будет работать в тестовом режиме, однако позже заявили, что КПВВ работает только с украинской стороны - боевики не открыли контрольный пункт для пропуска граждан на период прекращения работы КПВВ "Станица Луганская".
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