Украинские биатлонистки завоевали "серебро" на Кубке мира

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Воскресенье, 10 декабря 2017, 16:58

Украинская сборная стала серебряным призером в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону 2017-2018, который прошел в Хохфильцене (Австрия).

"Серебро" в эстафете 4х6 км завоевали Валентина и Вита Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Ранее в воскресенье украинская мужская сборная в составе Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный также приняла участие в эстафетной гонке, заняв 6 место.

Украинская правда

Темы: биатлон спорт Украина
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