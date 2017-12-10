АТО: Эпицентр действий - донецкое направление

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Воскресенье, 10 декабря 2017, 18:57

В воскресенье в зоне проведения АТО эпицентром боевых действий стало донецкое направление, наибольшая интенсивность провокаций наблюдалась в районе Авдеевки.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 10 декабря.

В частности, здесь в течение четырех часов обстрелы велись из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Песков и шахты Бутовка боевики вели огонь из минометов, пехотного вооружения и гранатометов.

На Приазовье огонь велся из минометов 82-го калибра близ Чермалыка, из 120-мм минометов и легкого пехотного вооружения - возле Гнутово.

Возле Широкино, Старогнатовки и Марьинки боевики стреляли из минометов и пехотного вооружения.

На луганском направлении не зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс оружие Минские соглашения
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