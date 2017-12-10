Сакварелидзе: Когда Саакашвили изберут меру пресечения, до сих пор не известно

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Воскресенье, 10 декабря 2017, 20:05

Информации о том, когда состоится судебное заседание для избрания меры пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили до сих пор нет.

Об этом вечером 10 декабря сообщил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

"Завтра (11 декабря - ред.) В 22:00 истекает срок содержания Саакашвили в СИЗО (изоляторе временного содержания - ред.). К этому времени должен состояться суд, где изберут меру пресечения. Пока никакой информации о будущем суде мы не получили . Наверное готовят сюрприз: сообщат за часы 3 до начала ", - отметил он.

Он призвал "в любом случае быть готовыми прийти и поддержать" Саакашвили.

По информации УП, по состоянию на вечер 10 декабря у защитников Саакашвили информации о времени и месте проведения судебного заседания нет.

Как известно, Саакашвили был задержан 8 декабря, его поместили в изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали. В связи с арестом Саакашвили объявил бессрочную голодовку

Украинская правда

Темы: Саакашвили суд Сакварелидзе
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