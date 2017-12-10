Киевэнерго: 70% теплосетей в столице требуют замены

451 просмотр
Воскресенье, 10 декабря 2017, 22:42

70% теплосетей Киева исчерпали свой 25-летний ресурс эксплуатации и нуждаются в замене.

Об этом говорится в заявлении "Киевэнерго".

По данным компании, с начала отопительного сезона выявлено и устранено 2584 повреждений на теплосетях, ежесуточно выявляют и ликвидируют в среднем 50 повреждений.

"Нехватка оборотных средств в связи с ростом задолженности всех категорий потребителей за тепло влияет на способность компании своевременно закупать материалы и оборудование для ремонта сетей", - заявили в компании.

В "Киевэнерго" напомнили, что по состоянию на 1 ноября долг Киева за теплоноситель вырос до 2,9 млрд грн.

"Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду задолжало население и ЖЭО столицы - 1,52 млрд грн и 674 млн грн соответственно. Госбюджет накопил почти 33 млн грн долга и недофинансировал компенсацию льгот и субсидий по тепло- и электроэнергию в размере 460,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Темы: Киев теплокоммунэнерго
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Киевлян в понедельник ожидает гололедица и сильный ветер 10 декабря 2017, 18:30
Участники марша под изолятором СБУ заблокировали магазин Roshen 10 декабря 2017, 15:47
Марш за импичмент пришел к Саакашвили под изолятор СБУ 10 декабря 2017, 15:19
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
OVERTIME: Главные экономические новости выходных
Сакварелидзе: Когда Саакашвили изберут меру пресечения, до сих пор не известно
В НБУ посчитали потери от блокады оккупированного Донбасса
Возле Львова подорвали польский автобус, в МИД считают это провокацией
Все новости
здоровье

Украинская йога. Вячеслав Смирнов

Made in Ukraine

Киевская квартира победила в международном конкурсе дизайна

зоозащита

Пострадавшего в зоне АТО лебедя реабилитируют в Харькове