Холодницкий: Если конфликт между антикоррупционерами и ГПУ не решится, будет "война"

Соединенные Штаты и Госдеп в частности поддерживают антикоррупционные органы, которые действуют в Украине, но "очень недовольны" ситуацией, сложившейся между ГПУ, НАБУ и САП.

Об этом в интервью "1+1" заявил глава САП Назар Холодницкий.

"Первый месседж, который мы услышали в Госдепартаменте США - дословно - "мы вас поддерживаем на 1000%". Второе - что все конфликты должны решаться правовым путем", - отметил он.

"Третье - если есть преступные действия в действиях работников прокуратуры, они должны быть изучены следствием и направлены в суд или - закрыто производство. Так же если прокуроры САП или НАБУ совершили какие-то преступные действия, должны также нести ответственность - по результатам объективного и независимого следствия", - заявил Холодницкий.

На вопрос, будет ли "война" в результате противостояния между НАБУ, САП и ГПУ, Холодницкий заметил: "Если не будет решения конфликта, прогнозирую, что да - будет война, а жертвой, в результате, станет вся страна".

Украинская правда